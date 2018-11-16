الكوريتان تربطان الطريق المشترك داخل المنطقة منزوعة السلاح

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من المقرر أن تقوم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بربط طريق مشترك داخل المنطقة منزوعة السلاح اليوم الخميس، كجزء من الاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي يهدف إلى تخفيف التوترات الحدودية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الطريق داخل المنطقة منزوعة السلاح، منذ توقيع اتفاقية هدنة الحرب الكورية في عام 1953.وقال مسؤول عسكري في سيول اليوم الخميس إن الجانبين سيربطان الطريق غير الممهد في منطقة "آروهيد" في "تشور وان" بمقاطعة "كانغ وان".وبموجب الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في سبتمبر، قامت الكوريتان بإزالة المتفجرات والألغام من المنطقة، وسعتا إلى ربط الطريق لتسهيل التنقيب المشترك عن رفات الجنود القتلى في الحرب الكورية.وسيتم إجراء عمليات التنقيب المشتركة بدءا من أبريل وحتى أكتوبر من العام القادم.