كوريا تجري مشاورات مع اليابان حول صندوق التصالح والعلاج

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قالت وزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ هوا إن الحكومة الكورية تدرس عددًا من الخيارات المتنوعة لمتابعة قرارها بتفكيك الصندوق الذي مولته اليابان لتعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات.وأبلغت كانغ الصحفيين اليوم الخميس بأن وزارة الخارجية تحتاج إلى التشاور مع الحكومة اليابانية بشأن كيفية التعامل مع مبلغ المليار ين الذي قدمته اليابان للصندوق.وفيما يتعلق بإمكانية إعادة الأموال إلى اليابان أو التبرع بها لدعم أنشطة حقوق المرأة، قالت كانغ إنه سيتم مناقشة جميع الخيارات.وقد أفادت بعض التقارير بأن الحكومة الكورية لا تفكر في إعادة الأموال إلى اليابان، حيث ستعتبر اليابان أن هذه الخطوة بمثابة إلغاء للاتفاق الذي أبرمه البلدان في عام 2015.وردا على سؤال حول موقف سيول من احتجاج اليابان القوي على تفكيك الصندوق، قالت كانغ إنه من الأفضل عدم المبالغة في رد الفعل.