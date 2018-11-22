سيول تسعى لإعفاء كوريا الشمالية من العقوبات في ربط السكك الحديدية

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قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن الحكومة تجري مناقشات مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول كيفية إعفاء مشروع السكك الحديدية المشترك بين الكوريتين من العقوبات الدولية.وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة للصحفيين اليوم الخميس أن الحكومة سوف تقوم بإعداد دراسة حول السكك الحديدية بين الكوريتين بالتوازي مع المشاورات بشأن استثناء المشروع من العقوبات.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستعقد مناقشات مع كوريا الشمالية لوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إجراء هذه الدراسة في أواخر الشهر الماضي، بحيث يتم إقامة احتفال في أوائل ديسمبر في بداية تنفيذ المشروع المشترك، ولكن تم تأجيل موعد الحفل بسبب استمرار المشاورات بين سيول وواشنطن.