مظاهرة للجالية الكورية في بريطانيا احتجاجا على العنف ضد طالبة كورية

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من المنتظر أن تقوم الجالية الكورية في بريطانيا بمظاهرة احتجاجية بسبب تعرض طالبة كورية لأعمال عنف جماعي في وسط العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه، بعد وقوع حادث مشابه في العام الماضي.وسوف تطالبت المظاهرة السلطات البريطانية بإجراء تحقيقات دقيقة في الحادث والعمل على منع وقوعه مجددا.وقالت السيدة الكورية التي دعت إلى تنظيم المظاهرة إنها ستقوم مع عدد من المواطنين الكوريين في لندن بالتجمع في ميدان أوكسفورد في وسط لندن يوم الأحد القادم، وهي نفس المنطقة التي تعرضت فيها الطالبة الكورية التي تدرس الآن في جامعة كانتربيري البريطانية لأعمال عنف جماعي بواسطة 10 شباب بريطانيين يوم 11 من هذا الشهر، حيث قاموا بإلقاء قمامة عليهاعندما كانت تمشي في الشارع، وعندما احتجت عليهم أسقطوها أرض ثم ضربوها.وكان هناك عدد من المارة إلا أن اثنين منهم فقط حاولوا حمايتها بينما ظل معظم الباقين يقومون بتصوير الحادث بهواتفهم المحمولة. ورغم إبلاغ الشرطة بالحادث إلا أن شرطة لندن لم تحضر إلى مكان الحادث.ويذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي، أصيب أحد الطلاب الكوريين المبتعثين في منطقة برايتون البريطانية بجروح نتيجة لضربه بواسطة اثنين من الشباب البرطانيين على وجهه بزجاجة خمر.وقالت السيدة الكورية التي دعت للمظاهرة إن الجالية الكورية تشعر بتهديدات حول بقائها بسبب احتمال استمرار مثل هذه الحوادث، مشددة على ضرورة حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والمسنين باعتبارهم ضعفاء اجتماعيا من مثل تلك الجرائم.كما حثت الحكومة البريطانية على معاقبة الجرائم ذات الصلة بالعرق أو الدين والإعاقة البدنية بشكل صارم.