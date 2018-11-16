استئناف إجراءات عقوبات القضاة المتورطين في التلاعب بالدعاوى القضائية

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قررت المحكمة العليا استئناف إجراءات معاقبة القضاة الذين ثبت تورطهم في التلاعب بالدعاوى القضائية، وذلك في بداية الشهر القادم.وقال مصدر مسؤول في المحكمة العليا أمس إنه تم إبلاغ القضاة ذوي الصلة بموعد المحاكمة، موضحا أنه سيتم اتخذا قرار بالعقوبات يوم الثالث من ديسمبر القادم.تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة الخاضعين للمحاكمة يبلغ 13 قاضيا، من بينهم 4 من كبار قضاة في المحكمة العالية، و7 آخرون من كبار قضاة، وقاضيان في محاكم محلية.وقد تم رفع طلب بفرض عقوبات عليهم بتهمة التورط في الدعاوى القضائية، وجمع معلومات عن توجهات القضاة، وإعداد وثائق متعلقة بالمحاكم، في ظل فترة تولي القاضي "يانغ سونغ تيه" رئاسة المحكمة العليا.وكانت المحكمة العليا قد أوقفت إجراءات المعاقبة في شهر يوليو الماضي من أجل انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة، وقد قررت إنهاء جميع إجراءات المعاقبة في غضون هذا العام أو في أقرب وقت ممكن.