الأحزاب السياسية تتفق على مراجعة مشروعات القوانين العالقة يوميًّا

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اتفقت الأحزاب السياسية الكبرى الرئيسية في كوريا الجنوبية خطوة نحو سياسة أكثر انسجامًا في البرلمان.وقال كيم تيه نيون رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم إن حزبه وحزب كوريا الحرة وحزب بارون ميريه قد اتفقوا على مراجعة مشروعات القوانين المعلقة يوميًّا حتى نهاية الدورة الحالية.ومن المقرر أن يتم تسليم التعليمات المتعلقة بالقوانين إلى اللجان الدائمة.وما زال على المشرعين أن يقرروا الترتيب المناسب لإجراء مشروعات القوانين، لكنهم أعربوا عن أملهم في تمرير أكبر عدد ممكن منها قبل اختتام الدورة الحالية في التاسع من ديسمبر.