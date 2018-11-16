كوريا الرابعة عالميا من حيث النفقات الطبية للأسر

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أوضحت بيانات رسمية أن النفقات الطبية للأسر الكورية آخذة في الانخفاض، لكنها ظلت أعلى بكثير مقارنة بمتوسط نفقات الأسر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الكورية اليوم الجمعة، بلغ معدل نفقات الأسر من بين إجمالي النفقات الطبية في كوريا 33% على أساس عام 2016، بانخفاض 1.3% مقارنة بعام 2011، لكنه كان أعلى من متوسط معدل نفقات الأسر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 20.3%.واحتلت لاتفيا المركز الأول من حيث معدل نفقات الأسر من بين إجمالي النفقات الطبية بنسبة 45%، وتلتها كل من المكسيك بـ40.4%، واليونان بـ34.3%، ثم كوريا الجنوبية.وأشار التقرير إلى أن حصة الإنفاق العام من بين إجمالي النفقات الطبية في كوريا الجنوبية بلغت 58.2% في عام 2017، أي أقل من متوسط حصته في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 73.5%.