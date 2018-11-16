مجلس الأمن القومي يدرس إمكانية إنشاء خط جوي دولي بين الكوريتين

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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس الخميس إن مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" عقد اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي تم فيه بحث القضايا المتعلقة بتنفيذ ما ينص عليه كل من إعلان "بان مون جوم" وإعلان "بيونغ يانغ" اللذين صدرا في ختام الجولة الأولى والثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.وأضاف المكتب أن المشاركين في اجتماع الأمس ناقشوا نتائج اجتماع الملاحة الجوية بين الكوريتين الذي عقد يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري، واتفقوا على إجراء دراسة حول إمكانية إنشاء خط جوي دولي بين الكوريتين، على اعتبار أن هذا المشروع سيسهم في توفير راحة لشركات الطيران الكورية والأجنبية وركابها، وأيضا الاستخدام السلمي لأجواء شبه الجزيرة الكورية.