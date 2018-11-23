المنظمة البحرية الدولية توافق على تمديد فترة رئاسة أمينها العام الحالي لعام 2023

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تمت الموافقة على تمديد فترة رئاسة الأمين العام الحالي للمنظمة البحرية الدولية لعام 2023.وجاءت هذه الموافقة بالإجماع في اجتماع الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للمنظمة، الذي عقد في لندن أمس الخميس، وبالتالي ستمتد فترة رئاسة الأمين العام الحالي "إيم كي تيك" الكوري التي من المفترض أن تنتهي في نهاية العام القادم لعام 2023.وكان "إيم" قد تم تنصيبه أمينا عاما تاسعا للمنظمة البحرية الدولية في عام 2016.وسيتم رفع مشروع تمديد فترة رئاسة الأمين العام الحالي إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي ستعقد في شهر ديسمبر من العام القادم للمصادقة عليه.الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية قد تم تأسيسها في عام 1948 تحت اسم "المنظمة البحرية الدولية الاستشارية"، ويقع مقرها في لندن.وتشمل أعمالها تحسين الأمان في البحار، ومكافحة التلوث البحري، وإرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يكابدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.