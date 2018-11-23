سام سونغ تقدم اعتذارا رسميا لضحايا الأمراض المرتبطة بالعمل

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قدمت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اعتذارا رسميا للعاملين السابقين المصابين بأمراض مرتبطة بالعمل.جاء ذلك في حفل توقيع تسوية خاصة بتنفيذ ما تم التوصل إليه بين "سام سونغ" ومنظمة "بان أول ليم" التي تنوب عن الضحايا، اليوم الجمعة في سيول، حيث قال "كيم كي نام" الرئيس التنفيذي لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات إن العمال وعائلاتهم عانوا منذ فترة طويلة من الأمراض المرتبطة بالعمل، بما في ذلك سرطان الدم، لكن الشركة لم تعمل بما يكفي لتخفيف آلامهم وحل النزاع بسرعة.وتقضي التسوية الموقعة بوضع حد للنزاع القائم بين الشركة والضحايا، والذي بدأ في عام 2007 واستمر أكثر من 10 أعوام.وبموجب هذه التسوية، ستقوم شركة "سام سونغ" بدفع تعويضات للضحايا تصل إلى 150 مليون وون لكل منهم، أي حوالي 120 ألف دولار، وتوفير 50 مليار وون لتأسيس صندوق نقدي للسلام والصحة الصناعية.