جنوب السودان تمنح وساما رئاسيا للقس الكوري الراحل لي تيه سوك

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قررت حكومة جنوب السودان منح وسام رئاسي للقس الكاثوليكي الكوري الجنوبي الراحل "لي تيه سوك" اعترافا بالخدمات التطوعية التي قدمها لمواطني جنوب السودان.وقال تقرير نشرته صحيفة "جوبا مونيتور" في جنوب السودان أمس الخميس أن رئيس جنوب السودان "سالفا كير" قد منح هذا الوسام للقس "لي" يوم الثلاثاء الماضي في قصر الرئاسة، وتسلمه "كيم كي تشون" مدير مؤسسة "لي تيه سوك" نيابة عن القس "لي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها حكومة جنوب السودان وساما رئاسيا لمواطن أجنبي.وقال الرئيس "سالفا كير" إن حكومة جنوب السودان قد اتخذت قرارا لمنح الوسام للقس الكوري الراحل "لي" تقديرا لحبه الكبير لشعب جنوب السودان.وجاء منح هذا الوسام تزامنا مع إصدار كتب مدرسية تحتوى على مواد تمدح الأعمال الخيرية التي قام به القس "لي" في شهر سبتمبر الماضي، والتي سيتم توزيعها على المدارس الابتدائية والثانوية هناك في الموسم الدراسي الجديد الذي سيبدأ في شهر فبراير من العام القادم.الجدير بالذكر أن القس الكاثوليكي الكوري "لي تيه سوك" قد استقر في مدينة "التونج" بجنوب السودان عام 2001، وكرس نفسه لعلاج المرضى هناك، لكنه توفى عام 2010 عن عمر يناهز 48 عاما بسبب إصابته بسرطان القولون.