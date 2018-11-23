حصة الأسر متعددة الثقافات من المواليد الجدد في كوريا تبلغ 5.2%

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغت حصة الأسر متعددة الثقافات من إجمالي المواليد الجديدة في كوريا الجنوبية 5.2% في العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى معدل منذ عام 2008.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد من الأسر متعددة الثقافات بلغ 18 ألفا و440 في العام الماضي، بانخفاض 5.1% مقارنة بالعام الأسبق، ولكن حصته قد زادت بنسبة 0.4% بسبب انخفاض إجمالي عدد المواليد الجديدة بنسبة 11.9% ليصل إلى 358 ألفا في العام الماضي.وأضاف التقرير أن حصة الزواج متعدد الثقافات قد شهدت زيادة لتصل إلى 8.5% من إجمالي عدد حالات الزواج في كوريا الجنوبية الذي بلغ 264 ألفا في العام الماضي، بانخفاض 6.1% مقارنة بالعام الأسبق.