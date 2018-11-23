الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تواصل العمل في المفاعلات النووية الكورية الشمالية

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قال رئيس الوكالة لدولية للطاقة الذرية "يوكيا أمانو" إن الوكالة التي تراقب كوريا الشمالية عبر الأقمار الاصطناعية لاحظت وجود تحركات تجري حاليا في مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية.وأضاف "يوكيا أمانو" في تصريح أدلى به في اجتماع المجلس التنفيذ للوكالة الدولية الذي عقد أمس الخميس في فيينا أن الوكالة الدولية غير قادرة على تأكيد طبيعة هذه التحركات ما لم يسمح لمفتشيها بزيارة مجمع "يونغ بيون".وأشار إلى أن التحركات التي تم رصدها تتفق مع تصنيع مكونات مفاعل ونقلها إلى المفاعل غير مكتمل، كما قال إن كوريا الشمالية مستمرة على ما يبدو في العمل في مفاعلاتها النووية على الرغم من أنها قالت إنها مستعدة لتفكيكها في إعلان "بيونغ يانغ" الذي تم إصداره في ختام الدورة الثالثة من القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي,ويشكل المفاعل الموجود في الموقع والذي تبلغ قدرته 5 ميغاواط ومفاعل إضافي آخر قيد البناء، جزءا من مجمع "يونغ بيون" النووي الذي يشتبه في أنه ينتح موادا انشطارية من أجل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.