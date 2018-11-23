سيول مستعدة لإجراء مشاورت وثيقة مع واشنطن حول القضايا العالقة

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أكدت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية موفق الحكومة الكورية الداعي إلى إجراء مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة حول القضايا العالقة بين الكوريتين والتي لا علاقة لها بالعقوبات الدولية.وقالت نائبة المتحدثة باسم الوزارة "لي يو جين" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن المشاورات جارية حاليا بين سيول وواشنطن حول إجراء عمليات تفتيش مشتركة على خطوط السكك الحديدية في الشمال، مشيرة إلى أن حكومة سيول مستعدة لإجراء مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي حول جميع القضايا العالقة بين الكوريتين التي لا علاقة لها بالعقوبات الدولية.وفيما يخص الأنباء التي تفيد باحتمال الاستعانة بعمال كوريين شماليين في تنفيذ مشروع ربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين، قالت المتحدثة إن مشروع ميزانية صندوق التعاون بين الكوريتين للعام القادم لا يضم ميزانية تتعلق بالاستعانة بمواد بناء كورية شمالية أو عمال كوريين شماليين.