توقعات بعقد جولة أخرى من القمة بين الكوريتين قريبا في سيول

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توقعت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية عقد جولة أخرى من القمة بين الكوريتين قريبا.وقالت النائبة البرلمانية عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "لي أون جيه" إن مدير وكالة المخابرات الوطنية "صو هون" قد صرح أمام اجتماع مغلق عقدته اللجنة البرلمانية لشؤون المعلومات بأن الجولة الرابعة من محادثات القمة بين الكوريتين ستعقد في سيول في القريب العاجل.وأضاف أن كوريا الشمالية مستمرة في ممارسة أعمال القرصنة الدولية وأن الوكالة تراقبها عن كثب ، مشيرا إلى أن الوكالة لديها معلومات عن أنشطة الصواريخ التي تمارسها كوريا الشمالية.وكانت وكالة المخابرات الوطنية قد صرحت يوم الرابع عشر من نوفمبر الجاري لأعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون المعلومات بأنه تم رصد منشآت موقع "ساك غان مول" الصاروخي والأنشطة الجارية فيه.وقد تم بناء موقع "ساك غان مول" المكون من 7 منشآت تحت الأرض في عام 1993، وتم فيه نشر 27 صاروخا من طراز "سكود" في شهر سبتمبر من عام 1999.