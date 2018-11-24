وزير التوحيد يتوقع بدء دراسة السكك الحديدية بين الكوريتين قريبًا

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قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشو ميونغ كيون، إنه يتوقع أن تقوم الكوريتان بإطلاق البحث المشترك حول مشروع السكك الحديدية بين الكوريتين في غضون هذا الشهر.ونقل تشو توقعاتِه إلى اللجنة الخاصة بالجمعية الوطنية للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين أمس الجمعة.وقال إنه سيتم إطلاق الدراسة عاجلًا أم آجلًا، ولكن لا يزال يتعين على البلدين التنسيق بشأن تفاصيل الجدول الزمني. وقال إن الولايات المتحدة لا تعترض على مبدأ الدراسة نفسها، لكنَّها تأمل في إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية حول الموضوع، بالنظر إلى تعدد الآراء حوله في واشنطن.وفيما يتعلق بطلب سيول الأخير إلى الأمم المتحدة بإعفاء المشروع من العقوبات الدولية، قال تشو إنه يتوقع صدور القرار قريبًا، ويعتقد أنه سيكون إيجابيًّا.كما تناول الوزير التكهنات التي تشير إلى أنَّ مجمع كيسونغ الصناعي متهالك بحيث لا يمكن استئناف العمل فيه في أي وقت قريب.وأوضح أن كوريا الشمالية كانت تدير المنطقة الصناعية عند الحد الأدنى، لكنه أضاف أنه يمكن استئناف العمل في المجمع بعد إجراء قدر معين من عمليات التجديد.