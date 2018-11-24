وزيرة الخارجية تؤكد على دور رومانيا في السلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

شددت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا على دور رومانيا في جهود إقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.وخلال اجتماعها مع نظيرها الروماني تيودور ميليسكانو في سيول أمس الجمعة، قالت كانغ إن دور رومانيا سوف يصبح مهمًّا بوصفها رئيسًا للاتحاد الأوروبي في العام المقبل.وقد أظهر ميليسكانو اهتمامًا كبيرًا بقضايا شبه الجزيرة الكورية، قائلًا إنه أجرى محادثات ذات صلة مع مسؤولين أمريكيين في الماضي.وقال إنه يريد البحث عن سبل لمواصلة التقدم في الوضع الحالي، لأن قضايا المنطقة تهم العالم بأسره.كما اتفق الوزيران على توسيع التجارة الثنائية القائمة على اتفاق التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وصياغة خطط مفصلة للمشروعات المشتركة الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والمنشآت النووية في رومانيا.