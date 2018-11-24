فيلم 1987 يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بلو دراغون المحلي

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فاز الفيلم الكوري "1987: عندما يأتي اليوم" بجائزة أفضل فيلم، في حفل جوائز بلو دراغون التاسع والثلاثين، الذي أقيم في سيول أمس الجمعة.ويحكي الفيلم، الذي أخرجه المخرج الكوري جانغ جون هوان قصة انتفاضة يونيو الديمقراطية، وقد حصل بطل الفيلم كيم يون سيوك على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.كما فازت الممثلة هان جي مين بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها الرئيسي في فيلم "مس بيك".وفاز المخرج يون جونغ بين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "الجاسوس الهارب إلى الشمال".وفاز الممثل الراحل كيم جو هيوك بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المؤمن"، وفازت الممثلة كيم هيانغ كي، البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في فيلم "مع الإله: الأيام التسعة والأربعين الأخيرة".يشار إلى أن حفل جوائز بلو دراغون هو أحد 3 مهرجانات سينمائية محلية رئيسية.