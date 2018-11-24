انخفاض أسعار الوقود للأسبوع الثالث على التوالي

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واصلت أسعار الوقود المحلية انخفاضها، بعد تخفيض ضريبة الوقود الحكومية، في وقت سابق من هذا الشهر.ووفقًا لموقع شركة النفط الوطنية الكورية، فقد بلغ متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود ألفًا وخمسَ مائةٍ وستة وأربعين وون لكل لتر، في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.وبذلك يكون البنزين قد تراجع بمقدار 140 وون خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو الأدنى منذ الأسبوع الأول من يناير لهذا العام.كما سجلت أسعار الديزل ألفًا وأربع مائةٍ واثنين وون لكل لتر، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مايو.كما انخفض سعر الديزل المستخدم في أغراض أخرى غير وقود السيارات للمرة الأولى خلال 21 أسبوعًا.وقالت شركة النفط الوطنية إن أسعار النفط العالمية قد انخفضت بسبب الزيادة في احتياطي النفط الأمريكي، وأكدت أن الأسعار المحلية ستواصل تراجعها.