الأمم المتحدة تعفي دراسة السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات

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قرر مجلس الأمن الدولي السماح للكوريتين بإجراء الدراسة المشتركة في كوريا الشمالية، حول إعادة ربط السكك الحديدية عبر الحدود بينهما.ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فقد وافقت لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية على الإعفاء أمس الجمعة.وكانت كوريا الجنوبية قد طلبت إعفاء الدراسة من العقوبات، حتى يمكنها إرسال الإمدادات اللازمة لإجراء الدراسة المشتركة، بما في ذلك الوقود.واتخذت اللجنة قرارها بالإجماع، حيث لم تبد الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن اعتراضها على القرار.كانت الكوريتان قد اتفقتا الشهر الماضي على البدء في مسح السكك الحديدية في خط كيونغوي في كوريا الشمالية في أواخر أكتوبر وإقامة حفل كبير في أوائل ديسمبر. لكن هذا الجدول الزمني تعرض للتأخير بسبب عقوبات الأمم المتحدة.