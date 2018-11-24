التحقيق مع حاكم كيونغي في سلسلة من الاتهامات

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حضر حاكم مقاطعة كيونغي لي جيه ميونغ للتحقيق معه كمشتبه فيه في سلسلة من الاتهامات بإساءة استغلال السلطة ونشر معلومات كاذبة.وعند وصوله إلى فرع سيونغ نام لمكتب المدعي العام في مدينة سوون في الساعة العاشرة صباحًا، قال لي إن زوجة شقيقه هي التي أودعت زوجها، وهو أخوه الأكبر، في المصحة العقلية.وقال إنه دعا فقط إلى مراجعة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمنع السلوكيات غير الطبيعية للمرضى العقليين من إلحاق الضرر بالمواطنين والمسؤولين الحكوميين.واعتذر عن إثارة قلق مواطني المقاطعة، وقال إنه كان ينبغي عليه توضيح الحقيقة بعد الهجمات غير العادلة التي تعرض لها.كما قال إنه سيمثل أمام التحقيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك لن يتأثر عمله اليومي كحاكم للمقاطعة.ويعتزم المدعون استجوابه بشأن ثلاثة اتهامات، حيث تتعلق التهمة الأولى بإدخاله لأخيه في المصحة العقلية.كما يتهم بالكذب بشأن الغرامة التي فرضت عليه بعد ادعائه أنه أحد المدعين العامين خلال الانتخابات المحلية هذا العام، وإصدار معلومات كاذبة عن مشروع تنموي خلال فترة توليه لمنصب العمدة.وأنكر لي جميع التهم الموجهة إليه، مهتما تحقيقات الشرطة بأن لها دوافع سياسية.