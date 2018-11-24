سيول تشهد سقوط أول تساقط ثلجي لهذا الشتاء

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شهدت مدينة سيول أول تساقط للثلوج لهذا الشتاء اليوم السبت.وشهدت المدينة سقوط أكبر كمية من الثلوج لأول تساقط في الموسم، منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 1981.وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن الثلوج في السابعة صباحًا، ورفعته في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة.وقالت إدارة الأرصاد إن الجليد سيذوب على الأرجح، لكنها حثت السائقين على توخي الحذر، حيث يمكن أن تتحول الثلوج إلى جليد في مقاطعة كانغ وون حيث تنخفض درجات الحرارة.وقد تأخر أول سقوط للثلوج لهذا العام بمقدار 7 أيام عن العام الماضي، و3 أيام عن المتوسط.