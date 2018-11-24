الولايات المتحدة تؤكد التنسيق بين الحلفاء في الاستجابة لكوريا الشمالية

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في أعقاب قرار الأمم المتحدة بمنح إعفاء من العقوبات لدراسة السكك الحديدية المشتركة بين الكوريتين، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وسيول ملتزمتان باستجابة موحدة بشأن كوريا الشمالية.وفي مقابلة مكتوبة مع وكالة يونهاب للأنباء، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة وحلفيتها جمهورية كوريا ملتزمتان بالتنسيق الوثيق، بشأن الاستجابة الموحدة لكوريا الشمالية.وقال إن واشنطن وحلفاءها ملتزمون بنفس الهدف، وهو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقال إن تركيز واشنطن الآن هو إنجاح المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.كانت مجموعة العمل الكورية الأمريكية قد عقدت أول اجتماعاتها في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، وقد تم تشكيلها لتوحيد مواقف الحليفين تجاه القضايا الكورية الشمالية.