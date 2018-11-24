الحزب الحاكم والحكومة يعلنان عن بديل للخدمة العسكرية هذا العام

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أجرى الحزب الحاكم والحكومة مشاورات مغلقة حول سياسات الدفاع أمس الجمعة، لبحث الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها وزارة الدفاع.وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع جيونغ كيونغ دو، وافق الجانبان على إعلان خطة حكومية هذا العام، لطرح بدائل للخدمة العسكرية الإلزامية، وتمرير القوانين ذات الصلة في البرلمان بحلول النصف الأول من العام المقبل.واتفق الجانبان على التوصل إلى عبارة مختلفة لتحل محل العبارة "رفض الخدمة العسكرية بدافع الضمير"، نظرًا للرأي العام السلبي تجاه هذا المصطلح.كان وزير الدفاع قد تعهد بصياغة بديل مناسب للخدمة العسكرية الإلزامية، على أساس الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى توصية الأمم المتحدة.وقد نصحت الأمم المتحدة ألا تتجاوز مدة الخدمات البديلة مرة ونصف قدر مدة الخدمة العسكرية.كما اتفق الجانبان على التعاون لضمان الموافقة على ميزانية الدفاع العام المقبل دون أي مراجعات.