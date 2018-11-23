الولايات المتحدة تؤكد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحقق من أي اتفاق نووي سوف يكون عملية صعبة.ووفقًا لصحيفة صوت أمريكا اليوم السبت، فقد قال مسؤول بالوزارة إن عملية التحقق ستتضمن على الأرجح دورًا مهمًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرًا لمكانتها المعترف بها عالميًّا، باعتبارها منظمة دولية مستقلة.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تشاطر الوكالة الدولية وجهة نظرها، بأن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية تسبب قلقًا بالغًا.جاءت هذه التصريحات بعد تقرير صدر مؤخرًا عن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أشار فيه إلى بعض التحركات التي رصدت حديثًا في منشأة يونغ بيون النووية في الشمال.وقال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة، إن الوكالة قد لاحظت وجود أنشطة تتفق مع تصنيع مكونات للمفاعل النووي، ونقل تلك المكونات إلى مبنى المفاعل.وأضاف أن المفاعل قد تم إغلاقه على الأرجح، لكن من الصعب التأكد من طبيعة هذه العمليات دون الوصول إلى الموقع بصورة مباشرة.