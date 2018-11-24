بنس يؤكد على تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

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أفادت الأنباء أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لفرض العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك عندما التقيا خلال جولة نائب الرئيس الأمريكي في آسيا الأسبوع الماضي.وذكرت صحيفة واشنطن بوست في إحدى مقالات الرأي كواليس الاجتماعات مع نائب الرئيس.وذكرت المقالة أن بنس وبوتن قد أجروا ثلاثة محادثات قصيرة في سنغافورة على هامش الاجتماعات الإقليمية.وخلال إحدى المحادثات، قال بنس لبوتن إنه من المهم للغاية أن تلتزم روسيا بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، في الفترة الحاسمة قبيل انعقاد القمة المقبلة بين الشمال والولايات المتحدة.وكانت روسيا قد دعت خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية. كما أثارت واشنطن مسألة امتناع موسكو عن تطبيق العقوبات.وقد ظل البلدان على خلاف دائم بشأن هذه القضية.