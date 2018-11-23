تخفيض رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على الشركات والمحلات الصغيرة

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عقدت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين اجتماعا لبحث القضايا المتعلقة بإجراء تعديل على نظام رسوم بطاقات الائتمان.وقال "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إن الشركات والمحلات الصغيرة التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 500 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 442 ألف دولار، يجب أن تدفع 2.3% من رسوم بطاقات الائتمان، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء المالية لأصحاب الشركات والمحلات الصغيرة.وأضاف أن الحكومة والحزب الحاكم تخططان لضمان العائدات المالية لأصحاب المحلات الصغيرة من خلال زيادة قيمة صندوق نقد خاص بخلق وظائف جديدة، وتقديم المزيد من الدعم المالي لرسوم التأمين الاجتماعي، وتطبيق نظام الدفع السهل المعروف باسم "جيرو باي" على الشركات والمحلات الصغيرة.ومن جانبه، قال "كيم تيه نيون" المسؤول عن صنع السياسات في الحزب الحاكم إن الحكومة والحزب اتفقا على تخفيض معدل رسوم بطاقات الائتمان المفروضة على الشركات والمحلات الصغيرة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 500 مليون وون ومليار وون، من 2.05% الحالي إلى 1.4%.وأضاف أنه سيتم تخفيض المعدل المطبق على الشركات والمحلات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين مليار وون و3 مليارات وون، من 2.21% إلى 1.6%.وسوف يستفيد من هذه الخطة أصحاب 2.5 مليون شركة ومحل يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 3 مليارات وون، أي 93% من إجالي عدد الشركات والمحلات الصغيرة.وتوقعت الحكومة والحزب الحاكم أن يستفيد أصحاب 240 ألفا من الشركات والمحلات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 500 مليون وون و3 مليارات وون بما قيمته مليونان و140 ألف وون لكل منها.أما أصحاب الشركات والمحلات التي يقل حجم مبيعاتها عن 50 مليار وون سنويا فسيستفيدون بما قيمته 10 ملايين وون لكل منها.