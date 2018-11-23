معدل تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين يسجل أقل مستوياته منذ تنصيبه

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سجل معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياته منذ تنصيبه بعد أن انخفض للأسبوع الثامن على التوالي.كما سجلت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم أقل مستوى منذ عام وتسعة أشهر.وطبقا لنتائح استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على 2505 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 52%، بانخفاض 1.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 42.5%، بزيادة 3.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكان معدل تأييد الرئيس "مون" قد بلغ ذروته بنسبة 65.3% بعد عقد الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين، واختتام زيارته للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين سجل هذا المعدل انخفاضا خلال ثمانية أسابيع متتالية، بنسبة 13.3% ليصل إلى 52%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم تراجعت بنسبة 1.3% لتصل إلى 39.2%، مسجلا بذلك انخفاضا للأسبوع الثامن على التوالي أيضا.وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بنسبة 22.9% بزيادة 1.2%، وحزب العدل بـ8.8%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ6%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.2%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.