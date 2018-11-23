بومبيو يؤكد أن علاقات الكوريتين عامل مهم في نزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن العلاقات بين الكوريتين تعد عاملا مهما في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات "بومبيو" خلال مقابلة عبر الهاتف أجرتها معه محطة إذاعية أمريكية.وردا على سؤال حول مجموعة العمل التي تم إطلاقها مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قال إن العلاقات بين الكوريتين تمضي قدما بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخطو كل خطوة مع كوريا الجنوبية.كما أكد "بومبيو" مجددا على أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستبقى كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية دفعت كوريا الشمالية للجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.وقال إن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ التي تمر الآن بحالة من الجمود ستكون عملية طويلة.