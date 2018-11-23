اقتراح بصفقة تبادلية بين الإعلان عن إنهاء الحرب ونزع السلاح النووي

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عرض "هاري كاجيانيس"مدير مكتب الأبحاث الدفاعية التابع للمركز الأمريكي للمصلحة الوطنية اقترحا على الحكومة الأمريكية بإجراء صفقة تبادلية بين الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وفي مقال كتبه لموقع "ذا هيل" المتخصص في شؤون الكونغرس الأمريكي، قال "كاجيانيس" إن الإجراءات التي ستتخذها إدارة الرئيس "ترامب" خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحدد مصير شبه الجزيرة الكورية، إما بتعرضها لتهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية أو بتخفيف حدة التوتر العسكري.وأضاف أنه يمكن للرئيس "ترامب" الكشف عن اقتراح بالصفقة التبادلية هذه عبر حسابه في تويتر، وهو ما سيكون فرصة لإظهار جديته لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية واختبار نية الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الحقيقية بشأن نزع السلاح النووي.وأكد "كاجيانيس" أنه ليس هناك سبب يعرقل مسيرة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وتوقع أن يكون العام القادم فترة جيدة للزعيم "كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستتمكن من التحرر من الضغوط الأمريكية إذا توقفت عن إجراء الاختبارات النووية والصاروخية.