تأجيل المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ

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تبين أنه تم تأجيل موعد انعقاد المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي كان من المقرر أن تعقد في غضون شهر نوفمبر الجاري.وقال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية إنه من الصعب عقد هذه المحادثات كما هو مخطط لها نظرا لعدم ظهور نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" في بكين أواخر الأسبوع الماضي وجداول الرحلات الجوية بين بكين وكل من بيونغ يانغ وواشنطن.إلى جانب هذا، سيرافق وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في زيارته للأرجنتين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستفتتح يوم الخميس القادم التاسع والعشرين من نوفمبر.وقال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية إنه لم يتم إلغاء المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما عزم قوي لإجراء حوار بينهما.