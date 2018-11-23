مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية يدرس الموعد المناسب لزيارة كيم جونغ أون

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قال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" إن الحكومة تجري حاليا دراسة حول الموعد المناسب لزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول.وأضاف المتحدث أن الحكومة تأخذ في حسبانها عند تحديد موعد زيارة "كيم"، سواء كانت قبل أو بعد الجولة الثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، تأثيرات الزيارة على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وتشير تصريحات المتحدث الرئاسي إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تنازلت عن خطتها لتنفيذ زيارة الزعيم الشمالي إلى سيول في غضون هذا العام، على اعتبار أنه من المرجح عقد الجولة الثانية من محادثات القمة الأمريكية الكورية الشمالية في أوائل العام القادم.وفيما يخص موعد المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال المتحدث إن المشاورات جارية حاليا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتحديده ، معربا عن أمل الحكومة الكورية الجنوبية في عقد تلك المحادثات في أقرب وقت ممكن.وحول إمكانية الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية في غضون هذا العام قال المتحدث إن هذه القضية تتطلب الاتفاق بين الأطراف المعنية الثلاثة، أي الكوريتين والولايات المتحدة.