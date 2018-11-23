أحزاب المعارضة الثلاثة تدعو إلى تطبيق نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي

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دعت أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة، وهي حزب الإصلاح المستقبلي وحزب العدل وحزب السلام الديمقراطي، كلا من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى تطبيق نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي.كما طالبت الأحزاب الثلاثة الرئيس "مون جيه إين" بعقد اجتماع مع جميع الأحزاب السياسية الخمسة لبحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن، محذرة من احتمال أن تتأثر عمليات مراجعة ميزانية الحكومة للعام القادم إذا لم يستجب الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي لدعوتها.وبموجب نظام التمثيل النسبي المرتبط بمعدل التأييد الحزبي، يتم توزيع مقاعد التمثيل النسبي على الأحزاب بناء على معدل التأييد الذي يحصل عليه كل حزب في الانتخابات العامة.