انخفاض القيمة السوقية لأكبر عشر شركات كورية بـ170 مليار دولار

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طبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية اليوم الجمعة، بلغت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات في كوريا الجنوبية 823 تريليونا و315 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 729 مليار دولار على أساس يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن كانت 1018 تريليونا و749 مليار وون، بانخفاض 195 تريليونا و434 مليار وون، أي حوالي 170 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تراجعت حصة الشركات العشرة من بين إجمالي القيمة السوقية للشركات الكورية لتصل إلى 51.3% بعد أن كانت 52.9% في العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في تراجع القيمة السوقية لأكبر عشر شركات إلى انخفاض أسعار أسهم شركات "سام سونغ" للإكترونيات و"هيون ديه" للسيرات و"هاينكس" لأشباه الموصلات.