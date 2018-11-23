الرئيس الكوري يبدأ جولة تشمل 3 دول

Photo : YONHAP News

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جولة بعد ظهر اليوم الثلاثاء تشمل ثلاث دول، حيث يتوجه أولا إلى جمهورية التشيك في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيس".وبعد ذلك سيتوجه الرئيس إلى الأرجنتين يوم الخميس لحضور قمة قادة مجموعة العشرين في "بوينس آيرس"، حيث يسعى للحصول على الدعم العالمي لجهود حكومته من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. وخلال زيارته إلى الأرجنتين التي تستمر ثلاثة أيام، سيعقد "مون" أيضا مباحثات قمة مع نظيره الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري". وقال المكتب الرئاسى في سيول إنه يعمل على ترتيب اجتماع بين "مون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري أيضا لقاءات ثنائية مع قادة كل من جنوب أفريقيا وهولندا.وبعد قمة مجموعة العشرين، سيتوجه "مون" إلى نيوزيلندا يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث يلتقي مع الحاكم العام هناك "باتسي ريدي"، ويعقد مباحثات مع رئيسة الوزراء "جاسيندا آردرن". ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى سيول يوم الثلاثاء القادم.