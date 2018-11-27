اليابان تطالب بحلول مناسبة إذا قامت وزيرة خارجية كوريا بزيارة طوكيو

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قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" أمس الاثنين إنه يتعين على وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أن تقدم حلولا مناسبة للصراعات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك في حالة قيامها بزيارة إلى طوكيو.وقال تقرير لهيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كيه" إن وزير الخارجية "كونو" أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه أمس مع نواب برلمانيين تابعين لحزب الحرية الديمقراطي الحاكم.وجاء هذا التعليق بعد أن قالت الوزيرة "كانغ" إنها قد تزور طوكيو لمناقشة القضايا المتعلقة بقرار سيول الأخير بحل صندوق "التصالح والعلاج" الذي تموله اليابان لضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.وأوضحت "كانغ" في تصريحات أدلت بها يوم الجمعة الماضي أنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة، لكنها تعتبر دائمًا خيارًا مطروحا.