الرئيس مون جيه إين يأمل في نشر سياسة النمو الشامل التي تتبعها كوريا

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن تساعد سياسة "النمو الشامل" التي تتبعها حكومته، دول العالم الأخرى التي تتبني نفس السياسة.جاء ذلك في رسالة بالفيديو أرسلها الرئيس "مون" إلى اجتماعات الدورة السادسة من المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "الإحصاء والمعرفة والسياسة"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في مدينة إنتشون الكورية، ويستمر ثلاثة أيام.وأشار الرئيس في الرسالة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتمدت إطارًا أساسيًا لتنفيذ سياسات النمو الشامل في شهر مايو الماضي وقررت تنفيذ مشروع بحثي حول تطبيق السياسات في كوريا الجنوبية.وأوضح أن رؤية كوريا الجنوبية لتحقيق مفهوم "الدولة الشاملة" تتماشى مع مفهوم "النمو المستدام والشامل" الذي تتبناه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعهد الرئيس بتحقيق "النمو الشامل" الذي يشارك فيه جميع الناس على قدم المساواة في فوائد التنمية الاقتصادية، بحيث لا يعاني أحد من التمييز.