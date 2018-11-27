موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين تجتاح كوريا اليوم

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من المتوقع أن تضرب موجة من الغبار الأصفر قادمة من الصين عددا من مناطق كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم أن عاصفة ترابية نشأت داخل أراضي منغوليا والصين أمس، ومن المتوقع أن تصل إلى المناطق الغربية من كوريا الجنوبية والجزر التابعة لها في البحر الأصفر بعد ظهر اليوم وحتى يوم الغد الأربعاء.وحذر التقرير من أن تركيز الغبار الناعم سوف يرتفع إلى مستويات "سيئة" في معظم أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.كما حذر المعهد الوطني للبحوث البيئية التابع لوزارة البيئة الكورية من أن الجسيمات الملوثة الدقيقة في العاصفة الترابية الصفراء القادمة من الصين، بالإضافة إلى الغبار الدقيق الموجود أصلا في الأجواء الكورية، سوف تنتشر في فترة ما بعد ظهر اليوم.