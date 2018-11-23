الجيش يؤكد توقف القاذفات الأمريكية عن التحليق فوق شبه الجزيرة الكورية

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توقفت القاذفات الأمريكية عن التحليق فوق شبه الجزيرة الكورية، منذ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواصونغ-15" في نوفمبر 2017.وقال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية إن القاذفات الأمريكية واصلت عملياتها ولكن خارج شبه الجزيرة الكورية.ونقل عن قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ "تشارلز بروان" قوله إن سيول طلبت إيقاف طيران القاذفات، وذلك على خلفية الجهود الدبلوماسية الجارية للتعامل مع الأنشطة النووية لبيونغ يانغ.ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن أي قرار بشأن المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن يتم اتخاذه من خلال التشاور بين الحليفين.يشار إن أن البلدين قررا تقليص نطاق التدريبات العسكرية المشتركة بينهما منذ القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.