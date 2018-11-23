جنرال موتورز تؤكد عدم تأثير إعادة الهيكلة على كوريا

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قالت شركة جنرال موتورز كوريا إن إعادة هيكلة الشركة الأم الأمريكية لن يكون لها تأثير فوري على فرعها في كوريا الجنوبية.وأكد مسؤول في الشركة اليوم الثلاثاء أن شركته تواصل جهودها لتطبيع الإدارة وبناء مستقبل مستدام، وأضاف أن الشركة قامت بالفعل بتحسين خطط الإنتاج، وأنه لن يكون هناك إعلانات جديدة عن التغييرات.وكانت الشركة قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستسرح ما يقرب من 10 آلاف عامل في أمريكا الشمالية، وستغلق سبعة مصانع في الداخل والخارج.ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل المصانع خارج الولايات المتحدة التي سيتم إغلاقها، مما أثار المخاوف من أن تتأثر مصانعها الموجودة في كوريا الجنوبية.وقد أغلقت الشركة في أبريل الماضي مصنع جنرال موتورز في كون سان بمقاطعة شمال جولا، وقامت بتسريح نحو 1200 عامل وموظف، بعد تراكم ثلاثة تريليونات وون من الخسائر على مدار أربع سنوات.