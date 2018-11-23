تسجيل المصارعة الكورية التقليدية كأصل ثقافي في اليونسكو

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قررت منظمة اليونسكو بتسجيل المصارعة الكورية التقليدية، التي تعرف باسم "سيروم"، كأصل ثقافي غير مادي، بطلب مشترك بين الكوريتين.وقد اختتمت الدورة الثالثة عشرة للجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي عقدت في موريشيوس أمس الاثنين، بإضافة هذه الرياضة إلى قائمة الأصول الثقافية، بعد قبول الطلب المشترك الذي تقدمت به كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.وكان من المقرر أن تتم مراجعة الطلب يوم الأربعاء، لكن اللجنة أسرعت في اتخاذ القرار بالنظر إلى أهمية التعاون بين الكوريتين.ووفقًا لمسؤول في إدارة التراث الثقافي في سيول، وافقت الدول الأربع والعشرون الأعضاء في اللجنة على الطلب المشترك بالإجماع، دون إجراء عملية تصويت منفصلة.والاسم الرسمي لهذه الرياضة هو: المصارعة الكورية التقليدية.وفي البداية، تقدمت الكوريتان بطلبين منفصلين لتسجيل الرياضة، ولكن في أعقاب القمة بين الكوريتين في أبريل، اقترحت سيول تقديم طلب مشترك مع بيونغ يانغ.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها اليونسكو طلبًا مشتركًا بين الكوريتين.وقد نجحت الكوريتان سابقًا ولكن بصورة منفصلة في تسجيل الأغنية التقليدية "آريرانغ" وطبق الكيمتشي التقليدي ضمن الأصول الثقافية لليونسكو.