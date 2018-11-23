سيول وبكين تطلقان فريق أبحاث مشتركا حول الغبار الناعم

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تتعاون مدينة سيول ومدينة بكين لمواجهة مشكلة الغبار الناعم المتفاقمة.وفي المنتدى المشترك الذي عقد في بكين أمس الاثنين حول البيئة المناخية، أطلقت المدينتان فريق أبحاث مشتركا لمكافحة الغبار الناعم.وسوف يركز الفريق في أبحاثه على أسباب تلوث الهواء والتقنيات المتعلقة بإدارته.كما ستبدأ المدينتان في العام القادم في إجراء تحليل معمق للغبار الناعم في المدينتين، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث في أواخر العام القادم.وقد أكد عمدة سيول بارك وان سون في كلمته في المنتدى على ضرورة التعاون في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.كما قال إن التعاون الثنائي سيساعد على توفير سماء نظيفة وصافية في كلا المدينتين، في المستقبل القريب.