افتتاح الأسبوع في الكوري في روما لعام 2018

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قالت السفارة الكورية في روما إن الأسبوع الكوري لعام 2018 تم افتتاحه أمس الاثنين، لعرض الفنون والثقافة الكورية في العاصمة الإيطالية.وشهد اليوم الافتتاحي منتدى حول الحالة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.وتم تنظيم سلسلة من العروض الفنية والمعارض الكورية ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بما في ذلك عروض موسيقية تقليدية ومعرض للطباعة على الخشب للفنان الكوري "لي تشول سو".وسيقوم اثنان من الطهاة من كوريا الجنوبية وإيطاليا بإعداد وجبة مكونة من ستة أطباق من المكونات المستخدمة في المطبخ الكوري، ومن المقرر أيضًا إقامة حدث يضم مطربين كوريين، وعرضًا للأزياء الكورية التقليدية "هان بوك" يوم الجمعة القادم.