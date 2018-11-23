البيت الأبيض يعلن عن مباحثات بين ترامب ومون على هامش قمة مجموعة العشرين

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أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الرئيس "دونالد ترامب" سيجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الأسبوع.وقال مستشار الأمن القومى الأمريكي "جون بولتون" فى مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن الرئيس الكوري من بين عدد من الرؤساء المشاركين في قمة مجموعة العشرين، الذين يخطط الرئيس الأمريكي للاجتماع بهم على هامش القمة التى تستمر يومين وتبدأ بعد غد الجمعة.وقال البيت الأبيض إن "ترامب" سيعقد محادثات ثنائية منفصلة مع "مون" بالإضافة إلى قادة كل من الصين واليابان وروسيا وألمانيا.وكانت آخر مرة اجتمع فيها "مون" مع "ترامب" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان خلال محادثاتهما في الأرجنتين سبل إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، في ظل توقف المفاوضات حاليا بين واشنطن وبيونغ يانغ.