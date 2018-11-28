الرئيس مون جيه إين يعقد مباحثات مع رئيس الحكومة التشيكية اليوم

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" مباحثات مع رئيس الحكومة التشيكية "أندريه بابيش"، اليوم الأربعاء.وقد وصل الرئيس "مون" إلى "براغ" في وقت سابق من اليوم في رحلة تستغرق يومين قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي الجمعة والسبت.وخلال مباحثاته مع رئيس الوزراء التشيكي، من المتوقع أن يسعى الرئيس "مون" إلى الحصول على دعم جمهورية التشيك لجهود الحكومة الكورية للحصول على عقد بناء مفاعل نووي هناك.وسوف يجتمع الرئيس الكوري أيضا مع المقيمين ورجال الأعمال الكوريين.وبعد انتهاء زيارته التي تستغرق يومين، سيتوجه الرئيس الكوري إلى مدينة "بوينس آيرس" في الأرجنتين يوم الخميس لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، حيث يعقد هناك على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".