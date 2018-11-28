الأمم المتحدة تحقق في عمليات نقل غير مشروعة لكوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليومية الأمريكية إن السفن الكورية الشمالية ظلت تتاجر بالفحم والنفط رغم العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي.وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله إن الأمم المتحدة والسلطات ذات الصلة تجري حاليا تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 سفينة و130 شركة بسبب تورطها المزعوم فيما يقرب من 200 حالة من عمليات نقل غير قانونية للفحم والنفط المكرر لكوريا الشمالية.وقال المصدر إنه لم يُعرف حتى الآن الجهات المالكة لتلك السفن، إلا أنها مسجلة في تايوان وتوغو.وأضاف التقرير أن السفن الكورية الشمالية تستخدم مجموعة من التكتيكات للتهرب من العقوبات الدولية، بما في ذلك تزوير الوثائق وتغيير وسائل التتبع.كما أشار التقرير إلى أن خمس دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا تقوم بدوريات جوية في المياه الآسيوية لمراقبة عمليات النقل غير المشروعة بين السفن في المياه الدولية لنقل النفط لكوريا الشمالية.