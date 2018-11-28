تحسّن في مؤشر ثقة القطاع التجاري في كوريا خلال نوفمبر

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تحسن المؤشر الذي يقيس مشاعر الشركات الكورية الجنوبية بشكل طفيف في شهر نوفمبر الجاري مقارنة بالشهر الماضي، بفضل الانتعاش في قطاع صناعة السفن.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر مسح الأعمال لشهر نوفمبر لجميع الصناعات إلى 74 نقطة، بزيادة قدرها نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في أكتوبر.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 على أن عدد الشركات المتشائمة حول نجاح الأعمال التجارية يفوق عدد الشركات المتفائلة.وقد انتعش المؤشر بعد تدهوره إلى المستوى الأقل منذ ما يقرب من عامين في شهر أكتوبر.وأرجع التقرير هذا الاتجاه الصعودي إلى ارتفاع مؤشر الشركات المصنعة، الذي زاد بنقطتين ليصل إلى 73 نقطة نتيجة لارتفاع بلغ 18 نقطة في قطاع بناء السفن.ونتيجة للتدابير الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، وصل مؤشر قطاع العقارات إلى 63 نقطة، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2015.