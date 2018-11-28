كوريا وشيلي تبدآن مفاوضات لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بينهما

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بدأت كوريا الجنوبية وشيلي مفاوضات في سيول اليوم الأربعاء لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بينهما.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الاتفاقية التجارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، وهي تعد أول اتفاقية للتجارة الحرة تبرمها كوريا الجنوبية والبلدين.وقد اتفق الجانبان في نوفمبر 2016 على تعديل بنود الاتفاقية بحيث تعكس أحدث اتجاهات السوق، وأيضا لتحسين الوصول إلى الأسواق الناشئة.وسوف تتناول المفاوضات سلسلة من القضايا، بما في ذلك السلع وحقوق الملكية والعمل والبيئة والمساواة بين الجنسين.وقالت الوزارة إن كوريا ستعمل خلال المفاوضات التي تستمر ثلاثة أيام، على تخفيض الحواجز أمام الأجهزة المنزلية الكورية، مثل الغسالات والثلاجات، وإضافة شروط لحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتويات الترفيهية.