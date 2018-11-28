إلغاء محادثات العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الأربعاء إنه تم إلغاء المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي كان من المقرر أن تعقد الشهر القادم في واشنطن.ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي كبير سابق قوله إن "ستيفن بيغن" الممثل الأمريكي الخاص للشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، كان من المقرر أن يلتقي بنائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم في واشنطن.وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن "بيغن" قام بتفريغ جدول أعماله للأسبوع الثاني من ديسمبر من أجل عقد الاجتماع، إلا أنه من غير المرجح أن تُعقد تلك المحادثات على مستوى العمل نظرا لتأجيل المحادثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية "مايك بومبيو" ونظيره الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول".