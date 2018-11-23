3 من بين كل 100 طالب في المرحلة الابتدائية من أسر متعددة الثقافات

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تبين أن أكثر من 3 من بين كل 100 طالب في المدارس الابتدائية في كوريا حاليا هم من أسر متعددة الثقافات، مما يشير إلى التحول السريع للمجتمع الكوري إلى مجتمع متعدد الثقافات.وطبقا لتقرير بعنوان "الوضع الحالي للطلاب متعددي الثقافات" أعده مكتب فحص التشريعات التابع للبرلمان، بلغ عدد الطلاب متعددي الثقافات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في شهر أبريل الماضي 122 ألفا و212 طالبا، وهم يمثلون 2.2%من إجمالي عدد الطلاب الكوريين، بزيادة بلغت 12 ألفا و825 طالبا، أي 11.7% بالمقارنة مع العام السابق.وبالنسبة للمدارس الابتدائية بلغت نسبة أولاد الأسر متعددة الثقافات 3.4%.كانت نسب الطلاب متعددي الثقافات مرتفعة في المناطق الزراعية بما فيها 4.3% في مقاطعة جنوب جولا، و3.3 % في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و3.2% في مقاطعة شمال جولا، و3% في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.تجدر الإشارة إلى أن عملية المسح ذي الصلة كانت قد بدأت منذ عام 2012، حيث انخفض إجمالي عدد الطلاب بمعدل 180 ألف طالب سنويا بينما زاد عدد الطلاب متعددي الثاقافت بمعدل أكثر من 10 آلاف طالب سنويا.وزادت نسبة الطلاب متعددي الثقافات بأكثر من 3 أضعاف من 0.7% في عام 2012 إلى 2.2% في عام 2018.ونتيجة لذلك يؤكد الخبراء على ضرورة التعليم المناسب للخصائص الاقليمية.وقالت "هوانغ هيو هي" مقررة التشريع إنه يجب تنفيذ المقررات الدراسية المتخصصة في تعزيز مزايا الثقافات المتعددة بما فيها زيادة المعلمين المتخصصين ومنشآت الدعم في المناطق كثيفة الثقافات المتعددة وتوسيع تعليم اللغات الازدواجية وتفاهم الثقافات المتعددة بمشاركة الطلاب العاديين.